Омск-Информ
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·Происшествия

Местные жители выбросили его из подъезда и вызвали полицию.

В центре Омска, на улице Иркутской, неадекватный мужчина преследовал ребенка. По словам очевидцев, он зашел в подъезд жилого дома вслед за ребенком, однако через семь минут был выброшен обратно. Примечательно, что на улице преследователь оказался уже голым. 

Мужчина пытался прорваться обратно в подъезд, но был остановлен жильцами при содействии полиции и сотрудников скорой помощи. Сейчас правоохранители и медики разбираются в случившемся. 

Олег Кипорук
·Происшествия

Местные жители выбросили его из подъезда и вызвали полицию.

В центре Омска, на улице Иркутской, неадекватный мужчина преследовал ребенка. По словам очевидцев, он зашел в подъезд жилого дома вслед за ребенком, однако через семь минут был выброшен обратно. Примечательно, что на улице преследователь оказался уже голым. 

Мужчина пытался прорваться обратно в подъезд, но был остановлен жильцами при содействии полиции и сотрудников скорой помощи. Сейчас правоохранители и медики разбираются в случившемся. 

Олег Кипорук