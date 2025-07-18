Водителям столкнувшихся машин помощь медиков не понадобилась.

Сегодня в 12:15 в Госавтоинспекцию поступило сообщение о ДТП в Центральном округе Омска. На пересечении улиц Богдана Хмельницкого и Звездова столкнулись две легковушки.

По предварительным данным, 44-летний водитель автомобиля «Лада Приора», выезжая со второстепенной дороги, не уступил дорогу автомобилю «Хендай Солярис», управляемому 33-летней женщиной, и допустил столкновение.

В результате ДТП медицинская помощь потребовалась маленькому пассажиру автомобиля «Хендай» – годовалому мальчику.

Детали происшествия, включая точные причины и обстоятельства, будут уточняться в ходе последующего расследования.