Омск-Информ
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·Происшествия

Молодой человек живет в Октябрьском округе.

Волонтеры ПСО «ДоброСпас-Омск» сообщили о поисках 18-летнего Станислава Хайдукова. Два дня назад, 16 июля, Хайдуков вышел из своего дома по адресу: ул. 5-я Кордная, и с тех пор о нем ничего не слышно. 

Приметы: рост 177 см, плотное телосложение, темные волосы, на вид 18–20 лет. 

Особые приметы: татуировка в виде треугольника на правом предплечье. 

Был одет в черную футболку, серые шорты и черные сланцы.   

Тех, кто располагает какой-либо информацией о местонахождении Станислава, волонтеры просят позвонить по телефонам: 8-999-453-77-108-999-470-10-08 или 102.

Олег Кипорук
·Происшествия

Молодой человек живет в Октябрьском округе.

Волонтеры ПСО «ДоброСпас-Омск» сообщили о поисках 18-летнего Станислава Хайдукова. Два дня назад, 16 июля, Хайдуков вышел из своего дома по адресу: ул. 5-я Кордная, и с тех пор о нем ничего не слышно. 

Приметы: рост 177 см, плотное телосложение, темные волосы, на вид 18–20 лет. 

Особые приметы: татуировка в виде треугольника на правом предплечье. 

Был одет в черную футболку, серые шорты и черные сланцы.   

Тех, кто располагает какой-либо информацией о местонахождении Станислава, волонтеры просят позвонить по телефонам: 8-999-453-77-108-999-470-10-08 или 102.

Олег Кипорук