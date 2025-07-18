Молодой человек живет в Октябрьском округе.
Волонтеры ПСО «ДоброСпас-Омск» сообщили о поисках 18-летнего Станислава Хайдукова. Два дня назад, 16 июля, Хайдуков вышел из своего дома по адресу: ул. 5-я Кордная, и с тех пор о нем ничего не слышно.
Приметы: рост 177 см, плотное телосложение, темные волосы, на вид 18–20 лет.
Особые приметы: татуировка в виде треугольника на правом предплечье.
Был одет в черную футболку, серые шорты и черные сланцы.
Тех, кто располагает какой-либо информацией о местонахождении Станислава, волонтеры просят позвонить по телефонам: 8-999-453-77-10, 8-999-470-10-08 или 102.