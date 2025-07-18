Власти обещают, что спортивный объект будет готов уже в этом году.

Компания «Каркас» начала строительство модульного бассейна в Омске. Спортивный объект разместят на территории бывшего стадиона «Сатурн» советской постройки на улице Бульварной.

Как сообщили в облправительстве, бассейн будет готов уже в этом году, до 15 декабря. Модульное строительство позволяет сократить сроки работ и уменьшить расходы. Это метод, при котором отдельные блоки (модули) изготавливают на заводе, а затем собирают на строительной площадке.

Бассейн будет одноэтажным. Он будет рассчитан на 4 сеанса, по 36 человек в смену. Посещать его смогут как воспитанники спортивных школ, так и простые омичи.

Напомним, компания «Каркас» из Иркутска получит за строительство почти 278 млн рублей.