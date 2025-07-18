Омск-Информ
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·Образование

Вуз направит средства от гранта на создание инжинирингового центра.

Омский аграрный университет стал одним из победителей конкурса, который прошел в ходе реализации проекта «Инфраструктурное развитие науки и высшего образования» госпрограммы «Научно-технологическое развитие Российской Федерации».

Вуз получит 100 млн рублей на создание инжинирингового центра. В нем будут заниматься селекцией и генной инженерией сельскохозяйственных структур. Проект реализуют до 2028 года.

Планируется, что в центе разработают «климатические умные» сорта пшеницы, которая будет устойчива к болезням и негативному влиянию климата, а также будет давать высокий урожай и отзываться на применение удобрений. На средства гранта вуз собирается приобрести новое оборудование.

·Образование

Вуз направит средства от гранта на создание инжинирингового центра.

Омский аграрный университет стал одним из победителей конкурса, который прошел в ходе реализации проекта «Инфраструктурное развитие науки и высшего образования» госпрограммы «Научно-технологическое развитие Российской Федерации».

Вуз получит 100 млн рублей на создание инжинирингового центра. В нем будут заниматься селекцией и генной инженерией сельскохозяйственных структур. Проект реализуют до 2028 года.

Планируется, что в центе разработают «климатические умные» сорта пшеницы, которая будет устойчива к болезням и негативному влиянию климата, а также будет давать высокий урожай и отзываться на применение удобрений. На средства гранта вуз собирается приобрести новое оборудование.