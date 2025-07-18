Мужчина участвовал в боевых действиях почти год.

В воскресенье, 20 июля, жители Москаленского сельского округа Марьяновского района Омской области простятся с погибшим на СВО односельчанином, 50-летним Николаем Баратовым. Мероприятие пройдет в деревне Отрадное (улица Кленовая, 8, кв. 1) и начнется в 12:30.

Николай Баратов родился 10 декабря 1974 года. В 1993 году проходил срочную службу. В марте 2024 года заключил контракт с Минобороны для участия в СВО. Погиб 22 февраля 2025 года.

Чем занимался омич до военной службы по контракту, чиновники не уточняют. Также неизвестно, осталась ли у него семья.

Напомним, специальная военная операция на Украине началась 24 февраля 2022 года.