Омск-Информ
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·Экономика/Бизнес

Комплекс зданий неизвестного происхождения располагается на Старой Московке.
Омская мэрия выставила на торги недострои на пересечении 6-й Станционной и 6-й Ленинградской улиц. Речь идет о шести нежилых зданиях общей площадью более 5 тыс. кв. м. Недострой можно превратить в автостоянку, гаражи или офисы.
Стартовая цена – 51,08 млн рублей. Шаг торгов – 2,55 млн рублей. Еще в 224,82 млн рублей обойдется земля под объектами. Торги назначены на 20 августа 2025 года.
Как сообщает «СуперОмск», еще в СССР это была территория недостроенного завода нестандартного оборудования. Есть также версия, что это заброшенный керамзитовый завод. Долгое время недостроенные здания были бесхозными. В 2019 году на этом заброшенном объекте пострадал ребенок, упав с высоты второго этажа. После этого суд обязал администрацию взять недострои в собственность.
Андрей Андреев
·Экономика/Бизнес

Комплекс зданий неизвестного происхождения располагается на Старой Московке.
Омская мэрия выставила на торги недострои на пересечении 6-й Станционной и 6-й Ленинградской улиц. Речь идет о шести нежилых зданиях общей площадью более 5 тыс. кв. м. Недострой можно превратить в автостоянку, гаражи или офисы.
Стартовая цена – 51,08 млн рублей. Шаг торгов – 2,55 млн рублей. Еще в 224,82 млн рублей обойдется земля под объектами. Торги назначены на 20 августа 2025 года.
Как сообщает «СуперОмск», еще в СССР это была территория недостроенного завода нестандартного оборудования. Есть также версия, что это заброшенный керамзитовый завод. Долгое время недостроенные здания были бесхозными. В 2019 году на этом заброшенном объекте пострадал ребенок, упав с высоты второго этажа. После этого суд обязал администрацию взять недострои в собственность.
Андрей Андреев