«Мертвец» забрал у омича более 5 миллионов рублей.

Прокуратура Кировского округа Омска провела проверку соблюдения законодательства о связи оператором мобильной связи. Выяснилось, что в мае 2025 года оператором была оформлена SIM-карта на персональные данные гражданина, умершего более двух лет назад. Воспользовавшись номером, мошенники обманули местного жителя, пообещав перевести его средства на «безопасный счет», и похитили более 5,2 млн рублей.

В связи с этим было возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ («Мошенничество»).

По закону оператор мобильной связи обязан проверять достоверность предоставляемых персональных данных и при необходимости прекращать оказание услуг связи, предотвращая совершение преступлений. Однако эти обязательства выполнены не были.

Прокурор Кировского округа вынес постановление о возбуждении дела об административном правонарушении в отношении оператора связи по части 5 статьи 13.29 КоАП РФ («Несоблюдение оператором связи порядка проверки достоверности сведений об абоненте»).

Материалы дела направлены в Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Омской области для принятия решения. За данное нарушение предусмотрена административная ответственность в виде штрафа до 500 тысяч рублей.