Прокуратура потребовала от управляющих компаний и чиновников все исправить.

Прокуратура выявила 437 нарушений на детских игровых и спортивных площадках в Омске. Небезопасные конструкции обнаружили на придомовых территориях, в парках, скверах, около школ и спортшкол, а также возле аттракционов.

Выяснилось, что площадки в городе не осматривают, не обслуживают, не ремонтируют. На них стоит неисправное и опасное оборудование, которое следует демонтировать. Также на площадках отсутствуют сведения о правилах эксплуатации и возрастных ограничениях.

– В целях устранения нарушений прокуроры внесли 143 представления в адрес организаций, осуществляющих управление жилищным фондом, органов местного самоуправления и иных владельцев спортивно-игровой инфраструктуры, – сообщили в прокуратуре.

Также прокуратура нашла в городе три незаконных батута. На организаторов этого аттракциона составили протоколы.