Этим летом дешевле всего поселиться в Кировском округе.

По данным сервиса «Яндекс Аренда», в Омске медианная стоимость долгосрочной аренды жилья в июне 2025 года составила 24 тыс. рублей. По сравнению с маем она увеличилась на 1,4 %. Количество предложений при этом сократилось на 10,3 %, а просмотры объявлений выросли на 5 %.

Дешевле всего снимать жилье в Октябрьском округе – 20,6 тыс. рублей. В Ленинском – 21,6 тыс. рублей, в Кировском – 24,5 тыс. рублей, в Советском – 24,8 тыс. рублей. В Центральном округе жилье обойдется в среднем в 25,5 тыс. рублей.

Причем в Ленинском, Центральном, Советском и Октябрьском округах цены растут. Единственный округ, где медианная стоимость аренды жилья за месяц снизилась – Кировский. Вероятно, это связано с тем, что в этом округе больше всего предложений.

Ранее сообщалось, что к лету под Омском подешевели загородные дома.