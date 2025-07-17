Вместе со знаковым объектом можно снять квартиру.

На популярном ресурсе «Авито» появилось объявление о сдаче в аренду уникального объекта. Владелец сдает башню, расположенную на крыше «Дома со шпилем» – знакового здания Омска, находящегося по адресу: проспект Маркса, 29, в самом центре города.

В объявлении указано, что площадь предлагаемого помещения составляет 105 квадратных метров и может быть использована для любых видов деятельности, так как обладает статусом «свободного назначения». Никакой отделки в помещении нет. Владельцем также рассматривается возможность сдачи в аренду вместе с расположенной этажом ниже квартирой площадью 85 квадратных метров.

Стоимость аренды заявлена в размере 100 тысяч рублей в месяц, однако указано, что цена является предметом переговоров.

Прежде попытки сдать башню в аренду предпринимались неоднократно – например, в 2022 году она предлагалась в два раза дешевле: за 50 тысяч рублей в месяц.