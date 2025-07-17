Директора «Пятого» и Музыкального театров сменились перед началом нового сезона.

Два омских театра откроют новый сезон под руководством новых директоров. «Пятый театр» возглавил Андрей Маслов, а Омским музыкальным театром теперь будет руководить Илья Киргинцев. Об этом сообщает «Омскрегион».

Андрей Маслов работал в Омском академическом театре драмы с 2019 по 2023 год заместителем директора, отвечая за работу со зрителями. Затем он возглавил историко-просветительский парк «Россия – моя история» в Мелитополе. Через год Маслов стал директором культурно-образовательного центра «Маяк» в Бердянске, который помогает молодежи адаптироваться в российской культурной среде.

Илья Киргинцев, в свою очередь, четыре года руководил «Пятым театром» и теперь возглавил Омский музыкальный театр.

Прежний директор театра Нелли Бут, работающая на этом посту с 2017 года, перейдет на должность заместителя.

Отметим, что Андрей Маслов до 2017 года работал в омском минкульте консультантом по СМИ. С 2019 по 2023 год трудился в Омском академическом театре драмы заместителем директора по организации зрителя, а затем отправился на территорию новых регионов. В городе Мелитополе Запорожской области Андрей Маслов руководил мультимедийным историческим комплексом «Россия – моя история», одним из 26 мультимедийных исторических парков, действующих в России. Затем в 2024 году был назначен директором центра «Маяк» в Бердянске, созданном для поддержки и адаптации молодежи в российском культурно-образовательном пространстве. Теперь топ-менеджер вернулся в родной Омск.