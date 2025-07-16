За нарушение требований охраны труда осудили его начальника.

Омский районный суд вынес приговор 39-летнему мастеру ремонтно-эксплуатационного участка «Омский» АО «Омскоблводопровод». Мужчину признали виновным в нарушении требований охраны труда, что повлекло смерть человека (ч. 2 ст. 143 УК РФ).

Напомним, 6 мая 2024 года в поселке Новоомском во время аварийно-восстановительных работ обрушился водяной коллектор. Внутри находились двое рабочих, один из которых погиб

Мастер во время этого ремонта грубо нарушил требования охраны труда. Как сообщает следственный комитет, он не провел с работниками инструктаж по технике безопасности и пустил их в коллектор без страховочных тросов и касок.

Вину мастер участка не признал. Однако его все равно приговорили к 2 годам принудительных работ с удержанием 10 % зарплаты. Кроме того, суд обязал его выплатить жене и дочери погибшего по 1 млн рублей.

В прокуратуре отметили, что приговор пока не вступил в законную силу. Мастер еще может его обжаловать.