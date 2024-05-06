Омск-Информ
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·Происшествия

Спасатели вытащили тело погибшего, разбирая кирпичную кладку коллектора. Инцидент произошел в Новоомском.

Сотрудники МЧС извлекли из-под завалов коллектора в поселке Новоомский тело мужчины. Второй рабочий сумел спастись.

Как сообщало РИА «Омск-информ», сегодня днем в ходе работ на водопроводном коллекторе в Новоомском обрушились стена и перекрытие. Одному рабочему удалось выбраться наружу и позвать на помощь, второй остался под завалами.

Чтобы добраться до мужчины, 12 сотрудников МЧС с помощью спецтехники разбирали кирпичную постройку, однако спасти рабочего не удалось. Спасатели извлекли из-под завалов его тело.

·Происшествия

Спасатели вытащили тело погибшего, разбирая кирпичную кладку коллектора. Инцидент произошел в Новоомском.

Сотрудники МЧС извлекли из-под завалов коллектора в поселке Новоомский тело мужчины. Второй рабочий сумел спастись.

Как сообщало РИА «Омск-информ», сегодня днем в ходе работ на водопроводном коллекторе в Новоомском обрушились стена и перекрытие. Одному рабочему удалось выбраться наружу и позвать на помощь, второй остался под завалами.

Чтобы добраться до мужчины, 12 сотрудников МЧС с помощью спецтехники разбирали кирпичную постройку, однако спасти рабочего не удалось. Спасатели извлекли из-под завалов его тело.