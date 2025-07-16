Общее число матчей не сократится, однако среднее их число в день будет минимальным за всю истории.

КХЛ утвердила календарь игр регулярного чемпионата Фонбет в сезоне-2025/2026. Он стартует 5 сентября и продлится до 20 марта 2026 года. Чемпионат будет состоять из 182 игровых дней и 748 матчей. Команды, в том числе омский «Авангард», проведут по 68 матчей.

Отметим, что число игровых дней станет вторым по величине в истории. Однако среднее число матчей в день будет минимальным. Впервые КХЛ также решила не делать остановку на время Олимпийских игр.

«Авангард» начнет сезон с пяти домашних игр: 8 сентября «ястребы» встретятся с казанским «Ак Барсом», 11 сентября – с хабаровским «Амуром», 13 сентября – с московским «Динамо», 15 сентября – с минским «Динамо», а 17 сентября с уфимским «Салаватом Юлаевым».