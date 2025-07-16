Здание рядом с ТЦ «Кристалл» пустует с декабря 2024 года.

В Омске выставили на продажу бывшее здание управляющей компании «ЖКХ «Сервис», расположенное в Комбинатском переулке. Согласно аукционной документации, опубликованной мэрией, начальная стоимость одноэтажного здания площадью 286,8 кв. м составляет почти 6,9 млн рублей. Земельный участок под ним обойдется покупателю еще в 25,2 млн рублей.

Объект, расположенный недалеко от торгового центра «Кристалл», подходит как для складирования, так и для ведения бизнеса. Торги намечены на 21 августа 2025 года. Чтобы подать заявку, потребуется внести задаток в размере 687,8 тысячи рублей. Шаг аукциона установлен на уровне 343,9 тысячи рублей.

​​В настоящий момент здание пустует и не используется. Решение о его приватизации было принято администрацией Омска 13 декабря 2024 года.

Управляющая компания «ЖКХ «Сервис», которая обслуживала сотни домов в Советском округе Омска, была признана банкротом в июне 2017 года. В августе того же года бывшая глава организации Жанна Захарова получила трехлетний срок за мошенничество.

Напомним, что в июне 2020 года Арбитражный суд Омской области окончательно закрыл компанию, которая накопила долг около 100 миллионов рублей.