Работодателя обязали компенсировать сотруднику моральный вред.
Житель Русско-Полянского района Омской области отсудил у работодателя компенсацию за производственную травму. Как сообщает прокуратура, организацию обязали выплатить мужчине 1 млн рублей.
Несчастный случай произошел в Русской Поляне в сентябре 2024 года. Во время электромонтажных работ на электрическом ножничном подъемнике мужчина задел рукой силовой кабель и получил удар током. Из-за этого он упал вниз с высоты около 4-5 метров. Множественные травмы, которые он получил, медики квалифицировали как тяжкий вред здоровью.
Работодатель при этом не спешил соблюдать требования охраны труда и компенсировать причиненный вред. Иск в суд в интересах пострадавшего работника направила прокуратура. Суд удовлетворил требования в полном объеме.
Ранее сообщалось, что в селе Новосанжаровка Русско-Полянского района погиб 45-летний электрик. Причиной стал удар током.