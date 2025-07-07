Омск-Информ
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·Происшествия

Гибель настигла его на участке соседа.
В минувшую субботу, 5 июля, в селе Новосанжаровка Русско-Полянского района Омской области произошел несчастный случай. Погиб 45-летний электрик.
Как сообщает следственый комитет, около 10:00 сельчанин по просьбе соседа выяснял, почему в его доме отключилось электричество. В результате электрик получил смертельный удар током.
– Проведен осмотр места происшествия, опросы очевидцев, выясняются все обстоятельства и причины несчастного случая, – сообщили в ведомстве.
Напомним, в конце июня в Калачинске скончался 13-летний мальчик. По предварительной версии, причиной стал сальмонеллез.
1250Андрей Андреев
·Происшествия

Гибель настигла его на участке соседа.
В минувшую субботу, 5 июля, в селе Новосанжаровка Русско-Полянского района Омской области произошел несчастный случай. Погиб 45-летний электрик.
Как сообщает следственый комитет, около 10:00 сельчанин по просьбе соседа выяснял, почему в его доме отключилось электричество. В результате электрик получил смертельный удар током.
– Проведен осмотр места происшествия, опросы очевидцев, выясняются все обстоятельства и причины несчастного случая, – сообщили в ведомстве.
Напомним, в конце июня в Калачинске скончался 13-летний мальчик. По предварительной версии, причиной стал сальмонеллез.
1250Андрей Андреев