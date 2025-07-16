Омск-Информ
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·Происшествия

Мужчина сам показал следователям места, где пытался скрыть труп.
Появились подробности истории об убийстве и расчленении молодого омича. К зверскому убийству оказался причастен его приятель. Как сообщает «СуперОмск», останки нашли в гараже на улице Дианова и в заброшенном здании на Левобережье.
Напомним, преступление произошло в прошлый четверг, 10 июля, в квартире на улице Дианова, где жил 23-летний омич. Парень приревновал свою девушку к 25-летнему приятелю и зарезал того ножом. После этого омич расчленил тело с помощью пилы и в мешках вынес из квартиры, спрятав в разных местах города.
Теперь молодому человеку грозит до 15 лет колонии. Отметим, что ранее он уже нарушал закон.
Стало также известно, за что ранее был судим подозреваемый. Он отбывал наказание за кражи.
Андрей Андреев
·Происшествия

Мужчина сам показал следователям места, где пытался скрыть труп.
Появились подробности истории об убийстве и расчленении молодого омича. К зверскому убийству оказался причастен его приятель. Как сообщает «СуперОмск», останки нашли в гараже на улице Дианова и в заброшенном здании на Левобережье.
Напомним, преступление произошло в прошлый четверг, 10 июля, в квартире на улице Дианова, где жил 23-летний омич. Парень приревновал свою девушку к 25-летнему приятелю и зарезал того ножом. После этого омич расчленил тело с помощью пилы и в мешках вынес из квартиры, спрятав в разных местах города.
Теперь молодому человеку грозит до 15 лет колонии. Отметим, что ранее он уже нарушал закон.
Стало также известно, за что ранее был судим подозреваемый. Он отбывал наказание за кражи.
Андрей Андреев