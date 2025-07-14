Причиной преступления стала ревность.

В прошлый четверг, 10 июля, в Омске произошло убийство 25-летнего парня. Как сообщает следственный комитет, смертельным для него оказался поход к приятелю, живущему в квартире на улице Дианова.

По версии следствия, 23-летний омич приревновал к старшему приятелю свою девушку и схватился за нож. Зарезав свою жертву, ревнивец избавился от тела.

– Расчленил тело и в мешках вынес, спрятав в разных местах города, – сообщила пресс-служба следственного комитета.

Судя по телесным повреждениям, мужчина расчленял знакомого чем-то вроде пилы.

После того, как мать убитого заметила пропажу сына и обратилась в полицию, его приятеля задержали. Молодой человек признался в преступлении и показал, где спрятал части тела.

Теперь молодому человеку грозит до 15 лет колонии. Отметим, что ранее он уже нарушал закон.