Обладательницами стипендии стали две студентки.

Аспирантки факультета агрохимии, почвоведения, экологии, природообустройства и водопользования ОмГАУ стали обладательницами стипендии губернатора Омской области. Высокую оценку своей деятельности получили аспирантка 3 года обучения Алина Киселева и аспирантка 4 года обучения Ксения Эйхвальд. Сейчас студентки занимаются подготовкой диссертаций.

Отметим, что стипендию губернатора получают студенты, которые успешно обучаются в учреждениях высшего и среднего профессионального образования на очной форме. Получатели стипендии должны иметь отличные оценки по результатам сессии за последние два семестра и не иметь академической задолженности. Кроме того, именные стипендии присуждают студентам, которые проявили особые успехи в учебе и научной деятельности, а также за активную общественную жизнь.