Омск-Информ
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·Общество

Знак позволит семье Беляковых использовать бренд на музыкальной продукции и не только.

Омская музыкальная группа «5УТРА» официально зарегистрировала свой товарный знак. Информация об этом опубликована на сайте Федеральной службы по интеллектуальной собственности.

Владельцем зарегистрированного товарного знака выступает Никита Беляков – солист группы.

Товарный знак представляет собой название коллектива, выполненное в черно-белой цветовой гамме, уточняет РБК Омск. Согласно официальным документам, этот знак разрешено применять на разных видах продукции, включая товары, связанные с музыкой.

Напомним, что ранее омская группа была номинирована на ежегодную премию «Жара Music Awards». Она претендует на звание «Группа года». 

Алексей Новиков
·Общество

Знак позволит семье Беляковых использовать бренд на музыкальной продукции и не только.

Омская музыкальная группа «5УТРА» официально зарегистрировала свой товарный знак. Информация об этом опубликована на сайте Федеральной службы по интеллектуальной собственности.

Владельцем зарегистрированного товарного знака выступает Никита Беляков – солист группы.

Товарный знак представляет собой название коллектива, выполненное в черно-белой цветовой гамме, уточняет РБК Омск. Согласно официальным документам, этот знак разрешено применять на разных видах продукции, включая товары, связанные с музыкой.

Напомним, что ранее омская группа была номинирована на ежегодную премию «Жара Music Awards». Она претендует на звание «Группа года». 

Алексей Новиков