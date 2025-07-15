Омск-Информ
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·Общество

Жители региона хотят помочь пернатому и пристроить его куда-нибудь.
Жители Омской области обеспокоены судьбой птицы, которую пятый день наблюдают в селе Дружино. По словам омичей, пернатый сидит под деревом и нуждается в помощи, так как не может улететь.
– Подскажите, куда и как пристроить птицу? По фото – кулик, поселился под деревом, уже 5-й день не взлетает! Боюсь, что коты или собаки его раздерут. Вроде как птица в Красную книгу занесена, – сообщил автор поста в соцсети.
Другие пользователи в комментариях посоветовали ему обратиться за помощью в региональное Минприроды.
Ранее сообщалось, что краснокнижный лебедь-шипун в омском парке 30-летия ВЛКСМ перебрался в центральную часть озера. Теперь он плавает вместе с другими пернатыми и неподалеку от людей.
Андрей Андреев
·Общество

Жители региона хотят помочь пернатому и пристроить его куда-нибудь.
Жители Омской области обеспокоены судьбой птицы, которую пятый день наблюдают в селе Дружино. По словам омичей, пернатый сидит под деревом и нуждается в помощи, так как не может улететь.
– Подскажите, куда и как пристроить птицу? По фото – кулик, поселился под деревом, уже 5-й день не взлетает! Боюсь, что коты или собаки его раздерут. Вроде как птица в Красную книгу занесена, – сообщил автор поста в соцсети.
Другие пользователи в комментариях посоветовали ему обратиться за помощью в региональное Минприроды.
Ранее сообщалось, что краснокнижный лебедь-шипун в омском парке 30-летия ВЛКСМ перебрался в центральную часть озера. Теперь он плавает вместе с другими пернатыми и неподалеку от людей.
Андрей Андреев