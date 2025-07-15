Краснокнижная птица обосновалась в парке 30-летия ВЛКСМ и стала местной достопримечательностью.

В парке 30-летия ВЛКСМ краснокнижный лебедь-шипун перебрался в центральную часть озера и теперь вместе с другими водоплавающими наслаждается летней погодой. Птицу заметили рядом с отдыхающими – лебедь спокойно плавает недалеко от людей. Видео с кадрами заплыва появилось в телеграм-канале «Омск_путеводитель».

Несмотря на живописную картину, городские службы напоминают: купание в озере запрещено. Также орнитологи просят омичей не кормить птиц хлебом и другой «человеческой» едой – это может навредить их здоровью.

Для правильного кормления у водоема установлены автоматы с безопасным кормом, подходящим для уток и лебедей.

Напомним, ранее, в начале июля, в луже одного из омских дворов поселилась утка.