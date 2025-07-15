Омск-Информ
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·Происшествия

Одна из аварий произошла сегодня в Центральном округе города.
Сегодня, 15 июля, в 19:10 на бульваре Мартынова в Центральном округе Омска случилось ДТП. Как сообщили в пресс-службе полиции, водитель легкового автомобиля Toyota в районе дома № 98 на улице Декабристов сбил 10-летнюю девочку на самокате, которая пересекала проезжую часть.
Ребенок получил в этой аварии травмы. Насколько серьезные, не сообщается, но девочке оказали медицинскую помощь. В обстоятельствах и причинах этой аварии разбираются полицейские.
Отметим, что это не единственное происшествие с ребенком на самокате. Сегодня в соцсетях появилась видеозапись того, как мальчики-подростки катаются на электросамокате по проезжей части улицы 10 лет Октября. Они исполняли трюки на ночной дороге, не обращая внимания на автомобили.
Андрей Андреев
·Происшествия

Одна из аварий произошла сегодня в Центральном округе города.
Сегодня, 15 июля, в 19:10 на бульваре Мартынова в Центральном округе Омска случилось ДТП. Как сообщили в пресс-службе полиции, водитель легкового автомобиля Toyota в районе дома № 98 на улице Декабристов сбил 10-летнюю девочку на самокате, которая пересекала проезжую часть.
Ребенок получил в этой аварии травмы. Насколько серьезные, не сообщается, но девочке оказали медицинскую помощь. В обстоятельствах и причинах этой аварии разбираются полицейские.
Отметим, что это не единственное происшествие с ребенком на самокате. Сегодня в соцсетях появилась видеозапись того, как мальчики-подростки катаются на электросамокате по проезжей части улицы 10 лет Октября. Они исполняли трюки на ночной дороге, не обращая внимания на автомобили.
Андрей Андреев