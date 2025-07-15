Омск-Информ
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·Спорт

Теперь омский хоккеист будет играть в нижегородской команде ВХЛ.
Хоккейный клуб «Торпедо» выкупил у «Авангарда» нападающего Руслана Газизова. Нижегородцы подписали с 21-летним омичом контракт ВХЛ.
– По моей информации, сумма денежной компенсации составила 1 миллион рублей, – сообщает инсайдер Артур Хайруллин в своем ТГ-канале.
Отметим, что Газизов – чемпион юношеских Олимпийских игр, который мог продолжить карьеру в Америке. Играл в МХЛ в сезоне-2020/21. Выступал за «Омских Ястребов». На сайте Всероссийской хоккейной лиги информации о нем пока нет. По всей видимости, в грядущем сезоне Газизов будет играть в команде ВХЛ «Торпедо-Горький».
Ранее хоккейный клуб «Авангард» подписал новый контракт с защитником Николаем Захаровым. Он перейдет из МХЛ («Омские Ястребы») в ВХЛ («Омские Крылья»). Одностороннее соглашение с 20-летним защитником рассчитано на два года.
2489Андрей Андреев
·Спорт

Теперь омский хоккеист будет играть в нижегородской команде ВХЛ.
Хоккейный клуб «Торпедо» выкупил у «Авангарда» нападающего Руслана Газизова. Нижегородцы подписали с 21-летним омичом контракт ВХЛ.
– По моей информации, сумма денежной компенсации составила 1 миллион рублей, – сообщает инсайдер Артур Хайруллин в своем ТГ-канале.
Отметим, что Газизов – чемпион юношеских Олимпийских игр, который мог продолжить карьеру в Америке. Играл в МХЛ в сезоне-2020/21. Выступал за «Омских Ястребов». На сайте Всероссийской хоккейной лиги информации о нем пока нет. По всей видимости, в грядущем сезоне Газизов будет играть в команде ВХЛ «Торпедо-Горький».
Ранее хоккейный клуб «Авангард» подписал новый контракт с защитником Николаем Захаровым. Он перейдет из МХЛ («Омские Ястребы») в ВХЛ («Омские Крылья»). Одностороннее соглашение с 20-летним защитником рассчитано на два года.
2489Андрей Андреев