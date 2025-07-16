Омск-Информ
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·Общество

Специалист предупреждает, что сочетание чая с привычными закусками может вызвать опасную болезнь печени.
Специалист поделилась опасениями относительно распространенной традиции чаепития. По ее мнению, сам чай, содержащий полезные вещества вроде метилксантинов, теофиллина и теобромина, вреда организму не приносит. Проблема возникает тогда, когда к напитку добавляют привычные закуски – сладости и бутерброды с колбасой.
– Если переборщить с ними, то велик риск неалкогольной жировой болезни печени – серьезное заболевание, при котором в клетках печени откладывается много жира, – сообщила врач-терапевт Дарья Умрик изданию NEWS.ru.
Терапевт рекомендует умеренность во время чаепитий, ограничивая потребление калорийных продуктов и следя за общим рационом питания.
Мария Филимонова
·Общество

Специалист предупреждает, что сочетание чая с привычными закусками может вызвать опасную болезнь печени.
Специалист поделилась опасениями относительно распространенной традиции чаепития. По ее мнению, сам чай, содержащий полезные вещества вроде метилксантинов, теофиллина и теобромина, вреда организму не приносит. Проблема возникает тогда, когда к напитку добавляют привычные закуски – сладости и бутерброды с колбасой.
– Если переборщить с ними, то велик риск неалкогольной жировой болезни печени – серьезное заболевание, при котором в клетках печени откладывается много жира, – сообщила врач-терапевт Дарья Умрик изданию NEWS.ru.
Терапевт рекомендует умеренность во время чаепитий, ограничивая потребление калорийных продуктов и следя за общим рационом питания.
Мария Филимонова