Немыслимое преступление случилось в Шербакульском районе.

В Шербакульском районе Омской области возбуждено уголовное дело по факту кражи 12 куриц у 46-летней жительницы села. Потерпевшая обнаружила пропажу утром, когда отправилась ухаживать за хозяйством, и тут же обратилась в полицию.

На месте происшествия сотрудники полиции обследовали территорию двора и нашли следы, ведущие к огороду, а оттуда – к соседнему двору. Установлено, что в соседнем доме проживает 60-летняя женщина, которая периодически работала у потерпевшей по хозяйству.

Во дворе подозреваемой полицейские увидели обувь, отпечаток которой соответствовал следам на месте преступления. В сарае были найдены украденные несушки, а часть птицы успела разбежаться по участку, так как дверь сарая оставалась открытой.

Проверка показала, что подозреваемая ранее, около 15 лет назад, уже привлекалась к уголовной ответственности за схожие преступления. Дело возбуждено по части 2 статьи 158 УК РФ («Кража»).