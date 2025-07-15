Акция распространяется на всех новых клиентов банка.

В ходе акции «Приветственная ставка» для всех новых клиентов – физических лиц при открытии накопительного счета «Мой счет» в рублях на первые три месяца действует повышенная ставка 19 % годовых.

– Наша акция «Приветственная ставка» открывает возможность получать высокий доход от сбережений с первых дней размещения средств, – отметил заместитель директора омского «Россельхозбанка» Сергей Золотарев. – В настоящий момент мы предлагаем одну из наиболее высоких ставок на рынке и надеемся, что данным предложением воспользуется как можно больше клиентов банка в регионе.

Напомним, по условиям акции, максимальная ставка применима для новых клиентов, у которых нет действующих накопительных счетов в течение 30 дней до даты обращения в банк. Проценты рассчитываются ежедневно от фактического остатка на начало операционного дня и выплачиваются ежемесячно – в последний день месяца или при закрытии счета.

– Удобство накопительного счета в том, что можно пополнять и снимать деньги в любой нужный момент, – рассказала клиентка банка в Омске Наталья Васильева. – Это один из самых простых, комфортных и понятных способов увеличить свои сбережения.

Открытие и управление вкладами и другими продуктами «Россельхозбанка» доступны в отделениях, мобильном приложении и интернет-банке.

Подробную информацию по продуктам можно получить в отделениях банка, мобильном приложении, по номеру телефона контакт-центра, а также на официальном сайте www.rshb.ru.

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