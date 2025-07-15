Начальная цена объекта составляет 287,866 млн рублей.

Вчера, 14 июля, начался прием заявок на приобретение крупного недостроя, относящегося к проекту омского метро. Предметом аукциона выступает сооружение с проектной функцией инженерного корпуса метрополитена. Торги организованы на электронной площадке ГИС Торги.

Начальная цена лота установлена в размере 287,866 млн рублей. Объект расположен на земельном участке площадью 6,17 тыс. кв. м недалеко от пересечения улицы Фрунзе и библиотеки имени Пушкина. Земля предназначена для общественно-деловых целей и отдельно оценена правительством Омской области в сумму 63,522 млн рублей.

Напомним, что ранее инженерный корпус включили в программу приватизации. Его планировали продать до конца 2024 года.

Финальное решение о судьбе постройки будет принято аукционом, запланированным на 19 августа.