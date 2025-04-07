Омск-Информ
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·Общество

За охрану омского метрополитена предлагают заплатить почти 2,5 млн рублей.

На сайте госзакупок появилась информация о том, что за охрану омского метрополитена готовы заплатить почти 2,5 млн рублей. Лот размещен казенным учреждением Омской области «Центр закупок товаров, работ, услуг». 

В перечень охраняемых объектов внесены строительная площадка станции «Кристалл» и строительная площадка станции «Заречная». Как сообщает РБК, за охрану этих же станций в первом полугодии 2025 года из областного бюджета было выделено почти 6,3 млн рублей. ЧОП «Асгард» предложило за свои услуги менее 3,9 млн рублей и выиграло торги. Это же предприятие охраняло метро в 2024 году.

Победителя аукциона огласят 17 апреля.

·Общество

За охрану омского метрополитена предлагают заплатить почти 2,5 млн рублей.

На сайте госзакупок появилась информация о том, что за охрану омского метрополитена готовы заплатить почти 2,5 млн рублей. Лот размещен казенным учреждением Омской области «Центр закупок товаров, работ, услуг». 

В перечень охраняемых объектов внесены строительная площадка станции «Кристалл» и строительная площадка станции «Заречная». Как сообщает РБК, за охрану этих же станций в первом полугодии 2025 года из областного бюджета было выделено почти 6,3 млн рублей. ЧОП «Асгард» предложило за свои услуги менее 3,9 млн рублей и выиграло торги. Это же предприятие охраняло метро в 2024 году.

Победителя аукциона огласят 17 апреля.