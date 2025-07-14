Машина улетела в кювет из-за скользкой дороги.

Сегодня, 14 июля, в 18:30 в дежурную часть отдела полиции Горьковского района поступило сообщение о ДТП с пострадавшими.

По предварительной информации, 29-летний водитель автомобиля «Ниссан Террано», двигаясь по трассе Октябрьское – Никоновка, на 19-м километре выехал на мокрую обочину, потерял контроль над автомобилем, съехал в канаву с правой стороны и перевернулся.

В результате ДТП медицинская помощь потребовалась трем пассажирам: 11-летнему мальчику и двум женщинам, 44 и 45 лет.

Подробные причины и обстоятельства происшествия будут установлены в ходе проверки.