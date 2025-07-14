Нанять помощников можно будет только после первого заседания.

На ближайшем пленарном заседании Омского городского Совета будет рассмотрен вопрос об изменении порядка приема на работу помощников депутатов.

В настоящее время депутаты могут продолжать пользоваться услугами помощников даже после избрания нового состава городского совета, так как их официальные полномочия завершаются не в момент избрания нового парламента, а после первого заседания депутатов следующего созыва. Это приводит к ситуации, когда на протяжении месяца после выборов фактически действуют два состава депутатов, и все они имеют право привлекать помощников.

– Чтобы не допустить излишнего расходования бюджетных средств, предлагается установить, что трудовой договор с помощниками депутатов нового созыва заключается не ранее чем на следующий день после проведения первого заседания Омского горсовета нового созыва, – говорится к пояснительной записке к документу, которую цитирует «Новый Омск».

Кроме того, вновь избранные депутаты получают возможность сразу после избрания назначить помощников, работающих на общественных началах, то есть без зарплаты.

Одно из предлагаемых изменений касается максимального количества помощников, финансируемых из бюджета: их число ограничено тремя. Действующий созыв депутатов не подпадет под это ограничение.

Напомним, что сейчас в Омске идет судебный процесс над двумя женщинами-депутатами. Инна Гомолко и Дарья Бикмаева обвиняются в хищении 1,8 млн рублей из фонда оплаты труда Законодательного собрания. По версии следствия, они фиктивно трудоустроили своего знакомого в качестве помощника депутата. Мужчина трудовые обязанности не исполнял, а зарплату отдавал депутатам.