Родные не видели его со вчерашнего вечера.

В Омске пропал 14-летний Владимир Сабельников. Как сообщает поисково-спасательный отряд «Доброспас-Омск», вечером 13 июля он вышел из дома и не вернулся. В последний раз подростка видели на улице 4-й Восточной.

Приметы парня: рост 175 см, худощавое телосложение, осветленные волосы, голубые глаза. Был одет в черно-белую межовую куртку, широкие бриджи цвета хаки, обут в черно-белые кроссовки.

Тех, кто располагает какой-либо информацией о местонахождении подростка, волонтеры просят позвонить по телефонам: 8-999-453-77-10, 8-999-470-10-08 или 102.