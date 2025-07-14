Ситуация дошла до рукоприкладства.

На детской площадке в Омске пенсионерка проявила агрессию по отношению к школьницех. Бабушка позволила себе грубо высказываться в адрес подростка, который сидел на пружинных качелях. Видео с конфликтом опубликовано в телеграм-канале Mash Siberia.

– Уселась, посмотри, раскорячилась. Я тебя попросила по-хорошему, по-простому: слезь с коня этого, это детская игрушка для годовалого ребенка, – обращается к девочке «главная» по площадке.

После этих слов бабушка бьет школьницу и уходит, желая девочке смерти и угрожая проблемами в школе и дома.

– Чтоб ты сдохла. Я тебя найду, свинья такая. И будут у тебя проблемы и в школе, и дома, – угрожает пенсионерка.

Впрочем, как видно за записи, девочка действительно выбрала себе игрушку не по возрасту. Также сообщается, что это не первый случай рукоприкладства: ранее женщина толкнула другого школьника.