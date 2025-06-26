Она расположится в городке Нефтяников.

Советский округ Омска объявил конкурс на выполнение работ по благоустройству территории возле дома № 30 на улице Блюхера. Информацию об аукционе разместили на государственном портале закупок. Начальная стоимость договора оценивается в 6,9 млн рублей.

Технические требования предусматривают разделение территории на две функциональные зоны. На первой появятся детская площадка с тренажерами, детским городком, каруселью, качелями и песочницей. На второй зоне установят футбольное поле.

Детская часть площадки оборудуется качелями, каруселью, песочницей, балансиром-качалкой и комплексом для игр, оснащенным горкой и шведской стенкой. Для взрослых предусмотрены три уличных тренажера.

Также на объекте предусмотрены ограждения, мусорные контейнеры и скамьи для отдыха.

Победителя конкурса выберут 30 июня. Подрядчик будет обязан обустроить площадку до 14 ноября 2025 года.