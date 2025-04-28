Омск-Информ
ЛентаЖурнал
Поиск
·Происшествия

Инцидент произошел на улице Сергея Тюленина.

Вчера вечером, 27 апреля, автомобиль неожиданно въехал прямо на детскую игровую площадку, расположенную на улице Сергея Тюленина в городе Омске. Сообщение об инциденте поступило от очевидца происшествия в популярном местном сообществе «Инцидент Омск».

Причина случившегося пока неизвестна. Предположительно, водитель потерял контроль над управлением автомобилем из-за алкогольного опьянения.

– Влетела машина на улице С. Тюленина на детскую площадку. Предварительно, водитель был пьян. Его скрутили местные жители, – сообщает очевидец.

Инцидент произошел прямо на глазах местных жителей, находившехся в этот момент на площадке с детьми. Информации о возможных пострадавших пока что не поступало. Официальные данные по происшествию на данный момент отсутствуют.

Мария Филимонова
·Происшествия

Инцидент произошел на улице Сергея Тюленина.

Вчера вечером, 27 апреля, автомобиль неожиданно въехал прямо на детскую игровую площадку, расположенную на улице Сергея Тюленина в городе Омске. Сообщение об инциденте поступило от очевидца происшествия в популярном местном сообществе «Инцидент Омск».

Причина случившегося пока неизвестна. Предположительно, водитель потерял контроль над управлением автомобилем из-за алкогольного опьянения.

– Влетела машина на улице С. Тюленина на детскую площадку. Предварительно, водитель был пьян. Его скрутили местные жители, – сообщает очевидец.

Инцидент произошел прямо на глазах местных жителей, находившехся в этот момент на площадке с детьми. Информации о возможных пострадавших пока что не поступало. Официальные данные по происшествию на данный момент отсутствуют.

Мария Филимонова