Омичи жалуются, что их детям теперь негде играть.

Жители дома № 47 на улице Полторацкого пожаловались на то, что у них пропала детско-спортивная площадка. Турники, горки, качели, песочницы, лавочки, деревянные машины и домики демонтировали вчера, 16 июня.

– Основанием для демонтажа стало Распоряжение от 19.05.2025 № 957. В данном распоряжении написано, что все объекты были установлены самовольно, но всем объектам уже более 40 лет, и узнать, кем они были установлены и почему не поставлены на баланс города, не представляется возможным, – отмечают омичи.

На этой площадке играли дети из нескольких домов. Теперь им играть негде. В администрации Ленинского округа в ответ сообщили, что демонтировали аварийные и незаконные объекты.

– Справедливо отметить, что не все объекты были аварийными. Например, песочница из металла была старой, но не несла опасности для детей. Все турники были надежно забетонированы, – отмечают горожане.

Для создания детской площадки омичам посоветовали обратиться в администрацию округа. Однако омичи отметили, что уже обращались к чиновникам, но безрезультатно.