Жители региона перечислили в бюджет на 79 млн больше, чем годом ранее.

За 2024 год организации и жители Омской области заплатили почти 1,9 млрд рублей в качестве транспортного налога. По данным регионального управления ФНС, плательщиками стали 7 тыс. юридических лиц и 477 граждан.

По сравнению с прошлым годом общая сумма налога выросла на 79 млн рублей. Организации заплатили на 15,2 млн (5 %) больше, а граждане – на 63,3 млн (4 %).

Отметим, что автопарк региона состоит из 258 тыс. легковых автомобилей мощностью до 100 л. с. и 24,7 тыс. автомобилей с двигателями от 200 до 250 л. с.