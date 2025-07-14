В Алматы собрались 130 представителей аграрных вузов из разных стран мира.

Представители Омского ГАУ побывали в Казахстане сразу на двух важных мероприятиях. В Алматы состоялась десятая конференция Альянса сельскохозяйственного образования и научно-технических инноваций Шелкового пути и четвертый Форум ректоров аграрных университетов стран ШОС.

В мероприятиях приняли участие представители 130 аграрных вузов из разных стран мира. Участники из 20 стран обсудили вызовы и перспективы развития аграрного сектора. В их числе были Россия, Казахстан, Китай, Сербия, Киргизия, Узбекистан, Пакистан и другие страны – члены альянса.

Во время форума выступила руководитель центра исследований экономики и инноваций Омского ГАУ Ольга Косенчук. В своем докладе она рассказала о направлениях интеграции университета в международное образовательное пространство благодаря программам академической мобильности и внедрения совместных программ «двойных дипломов».