Среди украденных наград был орден Отечественной войны II степени.

Омская полиция вернула награды, принадлежавшие ветерану Великой Отечественной войны. Сведения от местных жителей о краже медалей были получены во время подворного обхода участковым уполномоченным полиции.

По данному факту была проведена проверка, в результате которой сотрудники полиции установили, что преступление совершил 34-летний местный житель. Ранее его неоднократно судили за имущественные преступления.

Выяснилось, что злоумышленник присутствовал на застолье у соседа, который показал ему медали своего отца, ветерана Великой Отечественной войны. Среди наград был орден Отечественной войны II степени.

На следующий день, когда сын ветерана ненадолго отлучился из дома, подозреваемый проник в помещение и похитил военные награды. По версии полицейских, мужчина собирался реализовать похищенное. Медали и ордена уже возвращены владельцу.

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 158 УК РФ («Кража»).