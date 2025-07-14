Омск-Информ
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·Общество

Оно придет уже через пару дней, но ненадолго.
По данным Обь-Иртышского УГМС, уже завтра, 15 июля, в Омской области начнется потепление. Температура днем составит +20 ... +25 градусов. В среду она поднимется уже до +23 ... +28, только в северных районах будет прохладнее, +17 ... + 22. Также возможны небольшие кратковременные дожди, местами гроза.
По данным Gismeteo, в Омске завтра потеплеет до +22, а послезавтра до +25. После этого снова начнется небольшое похолодание.
1981Андрей Андреев
·Общество

Оно придет уже через пару дней, но ненадолго.
По данным Обь-Иртышского УГМС, уже завтра, 15 июля, в Омской области начнется потепление. Температура днем составит +20 ... +25 градусов. В среду она поднимется уже до +23 ... +28, только в северных районах будет прохладнее, +17 ... + 22. Также возможны небольшие кратковременные дожди, местами гроза.
По данным Gismeteo, в Омске завтра потеплеет до +22, а послезавтра до +25. После этого снова начнется небольшое похолодание.
1981Андрей Андреев