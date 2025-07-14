Значительный рост стоимости доступа в Сеть стал самым заметным изменением цен на услуги в июне.

Омскстат обнародовал статистику потребительских цен за прошедший июнь. Последние исследования рынка показали, что средний рост цен и тарифов в сфере услуг составил лишь 0,2 %, однако отдельные сегменты переживают значительные изменения.

Одним из наиболее заметных стало значительное удорожание доступа к сети Интернет, цены на абонентскую плату которого выросли сразу на 4,4 %.

Помимо повышения платы за интернет, наблюдалось увеличение расходов на аренду жилья (+2,5 %) и поездку на Черноморское побережье России (+2,7 %).

Однако в некоторых сегментах услуги заметно снизились в цене. Так, дешевле обошлись услуги страхования (–3,3 %), санаторно-оздоровительные услуги (–1,5 %) и плата за пользование потребительским кредитом (–1,0 %). Более доступным для омичей стал зарубежный туризм, показавший снижение цен на 1,4 % в среднем.