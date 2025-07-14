Воды не будет в десятках многоэтажек.

На этой неделе в Омске снова планируются отключения холодной воды. Водоканал будет ремонтировать сети в Центральном, Ленинском и Советском округах.

Отключения 16 июля с 11:00 до 20:00:

27-я Северная, 46, 46а, 48, 69, 50;

частный сектор на 27-й Северной от Красного Пахаря до 11-й Амурской.

С 10:00 до 20:00 воду отключат также в домах на 3-й Ленинградской (50а, 50б, 50 к. 1, 50 к. 2, 50 к. 3, 41, 43, 43/1, 46, 48, 26).

Машину с питьевой водой поставят около дома № 43 на улице 3-й Ленинградская.

Отключения 17 июля с 10:00 до 23:00: