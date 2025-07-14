Травмы, полученные из-за неубранного снега у магазина, обернулись для пожилой женщины длительным лечением.

В Омской области благодаря вмешательству прокуратуры пенсионерка смогла добиться компенсации за падение рядом с местным магазином.

В январе этого года пожилая женщина поскользнулась и упала поблизости от торговой точки в Нововаршавском районе, так как владелец помещения не обеспечил своевременную очистку территории от снега и льда. В результате происшествия женщина получила серьезные повреждения, потребовавшие длительного медицинского вмешательства.

Инициатива прокурорского надзора привела к привлечению индивидуального предпринимателя, владеющего зданием, к административному наказанию за несоблюдение требований зимнего содержания прилегающих зон. Впоследствии органы прокуратуры инициировали судебное разбирательство с целью защитить права потерпевшей и возместить ей понесенный физический и моральный ущерб.

Нововаршавский районный суд Омской области удовлетворил исковое заявление в полном объеме, постановив взыскать с собственника здания более 50 тыс. рублей.