Суровый омский стоматолог сломал пациентке челюсть во время лечения

Ей пришлось ставить титановый «имплант».

Шедеврум

Исилькульский городской суд Омской области вынес решение по делу о компенсации морального вреда, причиненного пациенту медицинским учреждением «Исилькульская ЦРБ».

Как рассказали в объединенной пресс-службе судов, во время операции по удалению зуба стоматолог сломал пациентке челюсть. Последствия травмы потребовали срочной госпитализации и сложного хирургического вмешательства.

Женщину отвезли в Омск, где в БУЗОО «ГКБ № 1 им. Кабанова» ей поставили титановую конструкцию. После проведенной операции пациентка еще долго восстанавливалась.

Оценив тяжесть травм и продолжительность страданий потерпевшей, суд постановил взыскать с больницы денежную компенсацию в размере 250 тыс. рублей. Судья подтвердил, что данная сумма является адекватной и справедливой. Решение суда пока не вступило в законную силу и может быть обжаловано.