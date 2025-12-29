Омск-Информ
ЛентаЖурнал
Поиск
·Общество

Омский автомойщик отсудил крупную компенсацию за падение на работе

Прокуратура добилась выплаты 650 тысяч рублей за производственную травму.

Прокуратура Октябрьского округа Омска помогла местному жителю получить крупную компенсацию за производственную травму. Инцидент произошел в июле 2024 года. Работник автомойки упал на бетонный пол, получив повреждения, которые медики квалифицировали как тяжкий вред здоровью.

Проверка показала, что индивидуальный предприниматель, владеющий мойкой, проигнорировал требования охраны труда. Ведомство обратилось в суд с иском о взыскании компенсации морального вреда.

Суд встал на сторону пострадавшего, обязав работодателя выплатить 650 тыс. рублей.

·Общество

Омский автомойщик отсудил крупную компенсацию за падение на работе

Прокуратура добилась выплаты 650 тысяч рублей за производственную травму.

Прокуратура Октябрьского округа Омска помогла местному жителю получить крупную компенсацию за производственную травму. Инцидент произошел в июле 2024 года. Работник автомойки упал на бетонный пол, получив повреждения, которые медики квалифицировали как тяжкий вред здоровью.

Проверка показала, что индивидуальный предприниматель, владеющий мойкой, проигнорировал требования охраны труда. Ведомство обратилось в суд с иском о взыскании компенсации морального вреда.

Суд встал на сторону пострадавшего, обязав работодателя выплатить 650 тыс. рублей.