Омск-Информ
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·Общество

Всего будут освещены 24 километра дорог.

До конца текущего года в Омске будут впервые освещены участки 32 улиц, сообщил мэр города Сергей Шелест. Общая протяженность дорог, вдоль которых поставят фонари, составит более 24 километров, из бюджета на эти цели выделили свыше 120 млн рублей.  

Сейчас объявлены торги на строительство трех линий наружного освещения. Они появятся на улице Степанца – от бульвара Архитекторов до улицы Туполева, на улице Красный Пахарь – на участке между улицами 14-я Северная и 24-я Северная, а также вблизи школы № 34 на улице Дианова.

·Общество

Всего будут освещены 24 километра дорог.

До конца текущего года в Омске будут впервые освещены участки 32 улиц, сообщил мэр города Сергей Шелест. Общая протяженность дорог, вдоль которых поставят фонари, составит более 24 километров, из бюджета на эти цели выделили свыше 120 млн рублей.  

Сейчас объявлены торги на строительство трех линий наружного освещения. Они появятся на улице Степанца – от бульвара Архитекторов до улицы Туполева, на улице Красный Пахарь – на участке между улицами 14-я Северная и 24-я Северная, а также вблизи школы № 34 на улице Дианова.