Общество

В Омске за 13 миллионов осветят несколько улиц

Они располагаются в Кировском и Ленинском округах.

Правительство Омской области выделило городу Омску субсидии на строительство линий наружного освещения. На это направили еще 13,3 млн рублей.

Более 3,1 км линий наружного освещения протянут на улицах Крупской и Мельничной, на Восточной и Северной в поселке Армейском, на Санина от дороги на поселок Чукреевка до дома № 81 на улице Дергачева.

В облправительстве не уточнили, когда именно появится освещение.

