Линия наружного освещения протяженностью более 2,5 км строится на участке от Пушкинского тракта до улицы Завертяева.

В 2024 году на территории Омска будет построена 41 линия наружного освещения. Свет придет в те районы, которые до этого погружались во мрак с наступлением темноты. Одним из таких мест является улица 21-я Амурская на участке от Пушкинского тракта до улицы Завертяева. Подрядная организация строит здесь линию протяженностью более 2,5 км.

На сегодняшний день готовность объекта составляет 40%. Сейчас ведется установка опор освещения, после этого специалисты будут монтировать светильники. Общая стоимость объекта составляет более 6 млн рублей.